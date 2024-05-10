Пескоструйная очистка свыше 170 инженерных сооружений пройдет в Москве

В столице проведут работы по пескоструйной очистке и сопутствующему ремонту инженерных сооружений. К началу октября планируется очистить поверхности более 170 городских объектов общей площадью около 200 тысяч квадратных метров.
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