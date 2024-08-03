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Разрешено не платить: Зеленский и его команда простили всем, кому были должны деньги

Разрешено не платить: Зеленский и его команда простили всем, кому были должны деньги

Украина находится в преддефолтном состоянии. До 1 августа 2024 года Киев должен был урегулировать предыдущее соглашение с держателями долговых обязательств (облигаций займа) о «гуманитарной» приостановке выплат.

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