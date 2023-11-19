Два хита «Агаты Кристи» признали пропагандой наркотиков

МОСКВА, 19 ноября, ФедералПресс. Песни рок-группы «Агаты Кристи» «Моряк» и «Опиум для никого» признали пропагандой наркотиков, об этом на своей станице в соцсети сообщил продюсер и сценарист Антон Чернин со ссылкой на бывшего фронтмена группы Глеба Самойлова.
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