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Царьград

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Депутаты Кубани обсудили оснащение новых пожарных частей

Депутаты Кубани обсудили оснащение новых пожарных частей

Вопросы развития системы гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций рассмотрели в Краснодаре участники заседания рабочей группы военного комитета.

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