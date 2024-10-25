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Россия и Китай развивают сотрудничество в области кино

Россия и Китай развивают сотрудничество в области кино

Российский художественный фильм «Красный шелк» режиссера Андрея Волгина после обязательной процедуры согласования получил в Китае разрешение на совместное производство и принял приглашение на конференцию в КНР, посвященную копродукции.

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