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Концерт «Здравствуй, страна героев!» состоялся в Государственном Кремлёвском дворце

Концерт «Здравствуй, страна героев!» состоялся в Государственном Кремлёвском дворце

6 декабря 2023 года в Государственном Кремлёвском дворце при участии АНО «Армия и культура» состоялся концерт «Здравствуй, страна героев!», у истоков которого стоял народный артист СССР, Герой Труда Российской Федерации В.

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