Популярные статьи

Свежие комментарии

  • вячеслав вагин ковешников
    почему его сперва назвали индейским мальчиком ? к концу статьи сменил расу и стал индийцем )Печальная история...
  • Юрий Бочебаров
    Это и есть, как отражение в зеркале, создание "нового советского человека" в результате революции, и создание "респуб...Как глупая выходк...
  • Алла Дубинина
    Если б она с ним поехала то у Генриха не было б второго брака и все досталось бы русской ветви насле...Две семьи Генриха...

Препарат от Merck вдвое снизил риск госпитализации при ковиде

Препарат от Merck вдвое снизил риск госпитализации при ковиде

Структурная формула молнупиравира. Wikimedia Commons Фармацевтические компании Merck и Ridgeback Biotherapeutics отчитались о третьей фазе клинических испытаний препарата молнупиравир, который предназначен для лечения коронавирусной инфекции.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх