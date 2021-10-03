Препарат от Merck вдвое снизил риск госпитализации при ковиде

Структурная формула молнупиравира. Wikimedia Commons Фармацевтические компании Merck и Ridgeback Biotherapeutics отчитались о третьей фазе клинических испытаний препарата молнупиравир, который предназначен для лечения коронавирусной инфекции.
Структурная формула молнупиравира. Wikimedia Commons Фармацевтические компании Merck и Ridgeback Biotherapeutics отчитались о третьей фазе клинических испытаний препарата молнупиравир, который предназначен для лечения коронавирусной инфекции.
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