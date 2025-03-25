Global Look Press/Senior Airman Stephani Barge/Keystone Press Agency Поставки оружия на территорию Украины, которые начал экс-президент США Джо Байден, закончатся к середине лета, заявил британский аналитик Александр Меркурис.
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