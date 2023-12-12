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Гагин: Под Донецком уничтожен ряд ключевых позиций ВСУ

Гагин: Под Донецком уничтожен ряд ключевых позиций ВСУ

Советник руководителя ДНР Ян Гагин поделился сведениями о том, что в рамках ведения сражений на Донецком направлении подразделения Вооружённых сил РФ подвергли ликвидации ряд важнейших укреплений нацистских формирований киевского режима.

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Комментарии
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Валерий Шаронов
уже набили оскомину сообщения о наших победах под донецком. донецк как обстреливали так и обстреливают. поберегите бумагу до того момента когда для ВСУ станет невозможно!
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7 час.

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