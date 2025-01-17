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Личные трагедии Ольги Антоновой: тяжелое детство, измены мужа и гибель дочери

Личные трагедии Ольги Антоновой: тяжелое детство, измены мужа и гибель дочери

Ольга Антонова выделялась на фоне других советских артистов чудаковатостью и неповторимым шармом. Коллеги называли ее «сказочным эльфом», да и сама она отзывалась о себе, как о человеке «не от мира сего».

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