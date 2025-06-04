Сбер завершил импортозамещение ПО и трансформацию благодаря GenAI

«Сбер» перевел свои значимые объекты критической информационной инфраструктуры на отечественные решения в конце прошлого года и в этот же период завершил цифровую трансформацию, сообщил старший вице-президент банка Кирилл Меньшов на площадке ЦИПР-2025.
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