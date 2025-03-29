Живая Кубань
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Живая Кубань

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  • Неизвестно Неизвестно
    Скоты, а не люди кто так поступаетПеремотал лапы и ...
  • Evgenija Palette
    Нашли эту сволочь?... ПЕРЕВЯЗАТЬ ЕГО, СУКУ, ТАК ЖЕ...Перемотал лапы и ...
  • Boris Max
    Там же Азов!!! Власти, у вас ку-куках поехала? И так засрали Кубань!В Темрюкском райо...

«Развратные суслики»: известный священнослужитель сравнил некоторых россиян с животными

«Развратные суслики»: известный священнослужитель сравнил некоторых россиян с животными

«Развратные суслики»: известный священнослужитель сравнил некоторых россиян с животнымиНастоятель московского храма Святой Живоначальной Троицы протоиерей Андрей Ткачев неоднозначно высказался о российских семьях, где всего один ребенок.

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