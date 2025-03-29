«Развратные суслики»: известный священнослужитель сравнил некоторых россиян с животными

«Развратные суслики»: известный священнослужитель сравнил некоторых россиян с животнымиНастоятель московского храма Святой Живоначальной Троицы протоиерей Андрей Ткачев неоднозначно высказался о российских семьях, где всего один ребенок.
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