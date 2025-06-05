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Купить кошелек для криптовалюты: как выбрать надежное решение

Что такое кошелек для криптовалюты и зачем он нужен Криптовалютный кошелек — это программное или аппаратное решение, которое позволяет безопасно хранить, отправлять и получать цифровые активы, такие как Bitcoin, Ethereum и другие альткоины.

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