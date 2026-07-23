ВСУ ночью атаковали несколько регионов России: погиб трёхлетний ребёнок, есть раненые. Главное: 👁В Воронежской области погиб трёхлетний ребёнок, его родители ранены.
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ВСУ ночью атаковали несколько регионов России: погиб трёхлетний ребёнок, есть раненые. Главное: 👁В Воронежской области погиб трёхлетний ребёнок, его родители ранены.
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