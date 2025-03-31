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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Очень немногие игроки AC Shadows завершают второй акт – предположительно, они за...

Очень немногие игроки AC Shadows завершают второй акт – предположительно, они за...

Очень немногие игроки AC Shadows завершают второй акт – предположительно, они забрасывают игру спустя 15 часовУ Assassin’s Creed Shadows был более сильный старт, чем ожидали многие геймеры, с 3 миллионами игроков и 40 миллионами часов игры.

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