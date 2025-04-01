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Царьград

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На новый смартфонах с Android нашли вирус, крадущий аккаунты в Телеграм

На новый смартфонах с Android нашли вирус, крадущий аккаунты в Телеграм

Риск купить зараженный телефон есть в неавторизованных магазинах.Мошенники начали продавать в России смартфоны с операционной системой Android, которые уже "из коробки" заражены вирусом-трояном.

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