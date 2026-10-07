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Нижегородская правда

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Нижегородские музыканты стали участниками Первой оркестровой академии

Нижегородские музыканты стали участниками Первой оркестровой академии

Пять музыкантов академического симфонического оркестра Нижегородской филармонии имени М. Ростроповича стали участниками Первой оркестровой академии Страдивари-ансамбля Мариинского театра под руководством Лоренца Настурика-Гершовичи.

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