III СТОЛЫПИН-ФОРУМ
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III СТОЛЫПИН-ФОРУМ

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В Ачинске красноярский бизнес-омбудсмен обсудила с предпринимателями проблемы маркировки товаров

В рамках рабочего визита в Ачинск Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Красноярском крае Ольга Загитова провела межведомственную встречу с предпринимателями по проблемам маркировки товаров в системе «Честный знак».

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