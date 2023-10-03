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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Олимпийский чемпион Грег ван Авермат завершит карьеру после гонки «Париж-Тур-2023»

Однодневная классическая велогонка пройдет 8 октября.  «Буду счастлив, если получится финишировать на хорошей ноте.

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