Убил пешехода и сбежал: в Челябинске разыскивают водителя Вольво

Трагедия случилась ночью на перекрёстке проспекта Победы и улицы Российской.Объявлен в розыск! Полиция Челябинска ищет водителя Вольво, который насмерть сбил 25-летнего пешехода, бросил машину и бежал с места ДТП.
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