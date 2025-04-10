ВСУ уличили в желании повторить курский сценарий

Полковник Матвийчук: ВСУ хотят повторить курский сценарий, но получают отпорВооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются повторить курский сценарий на разных участках российской границы, заявил в разговоре с «Лентой.
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