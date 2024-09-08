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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Кавказ - педагогическая лаборатория.

Кавказ - педагогическая лаборатория.

Совершенствование профессиональных компетенций педагогов дополнительного образования одна из важнейших задач решаемая учреждением дополнительного образования для реализаций целей результативной, успешной и качественной работы по обучению и воспитанию подрастающего поколения.

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