Кавказ - педагогическая лаборатория.

Совершенствование профессиональных компетенций педагогов дополнительного образования одна из важнейших задач решаемая учреждением дополнительного образования для реализаций целей результативной, успешной и качественной работы по обучению и воспитанию подрастающего поколения.
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