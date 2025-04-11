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В Казани прошел Чемпионат МВД по Республике Татарстан по плаванию

В Казани прошел чемпионат МВД по Республике Татарстан по плаванию, посвященный 90-летнему юбилею подразделений по делам несовершеннолетних и центров временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел Российской Федерации.

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