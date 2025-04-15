Джош Кронке: «Что было бы безумнее – мой поступок на прошлой неделе или такое же решение во время восьмиматчевой победной серии?»

«Что было бы безумнее – мой поступок на прошлой неделе или такое же решение во время восьмиматчевой победной серии? Думаю, эти восемь игр скрывали тенденцию, которая развивалась за кулисами и в итоге серьезно повлияла на наш финиш в сезоне», – пояснил Кронке.