Компания Toyota отказалась от спорткара Supra с базовым турбомотором

Возрождённая в 2018 году Toyota Supra вышла на рынок с двумя силовыми агрегатами BMW — стандартным для купе под брендом GR стал рядный 6-цилиндровый 3,0-литровый бензиновый турбомотор B58, а в Японии, некоторых странах Азии и Европе также была доступна версия с рядным 4-цилиндровым 2,0-литровым бензиновым турбомотором B48.