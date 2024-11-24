Боец ВС РФ Гостуха: «Ахмат» заставил отступить отряд «Кракена» в Курской области

Бойцы спецназа «Ахмат» обратили в бегство отряд неонацистского формирования «Кракен» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Курской области, сообщил журналистам военнослужащий Вооружённых сил России с позывным Гостуха.
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