5 законов России, которые бесконечно обсуждают, но так и не могут принять

Вы все еще ждете, когда вернут пиво на стадионы, а Ленина вынесут из Мавзолея? фото: aiСудьба Мавзолея ЛенинаСамо собой, камнем преткновения у российских законодателей стал не сам Мавзолей на Красной площади, а тело, уютно в нем возлежащее.