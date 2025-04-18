5 законов России, которые бесконечно обсуждают, но так и не могут принять

Вы все еще ждете, когда вернут пиво на стадионы, а Ленина вынесут из Мавзолея? фото: aiСудьба Мавзолея ЛенинаСамо собой, камнем преткновения у российских законодателей стал не сам Мавзолей на Красной площади, а тело, уютно в нем возлежащее.
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