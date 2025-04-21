«Мы — связующее звено между людьми и службами»: Аналитик ЕДДС об эмоциональных звонках, спасении рожениц и спокойствии в коллективе

МКУ «Безопасный город» – структура, стоящая на страже комфорта и безопасности жителей Иркутска. Два интервью с сотрудниками этой организации раскрывают разные грани ее работы: от бесперебойного функционирования светофоров до оперативного реагирования на экстренные вызовы.