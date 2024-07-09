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Столтенберг назвал угрозой для НАТО победу России на Украине

Победа России в конфликте на Украине станет большой угрозой для НАТО. Такое заявление сделал генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг на официальной церемонии открытия саммита НАТО в Вашингтоне 9 июля.

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