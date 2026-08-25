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Ислам Махачев: «Не сказать, что Гэрри дал мне тяжелый бой, но я планировал, что будет полегче»

Чемпион UFC Ислам Махачев прокомментировал свою победу над Иэном Гэрри на UFC 330. «Планировал, что будет полегче.

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