Почему гибнут режимы? Ошибочно полагать, что государство держится только на силовиках. Население принимает правила игры потому что у них есть ответ на вопрос: "Зачем все это нужно?".
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Почему гибнут режимы? Ошибочно полагать, что государство держится только на силовиках. Население принимает правила игры потому что у них есть ответ на вопрос: "Зачем все это нужно?".
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