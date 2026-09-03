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Представлен EvalDetectBench — бенчмарк для проверки, распознают ли ИИ процесс оценки

Представлен EvalDetectBench — бенчмарк для проверки, распознают ли ИИ процесс оценки

На площадке arXiv появился новый открытый бенчмарк EvalDetectBench, предназначенный для измерения так называемой осведомлённости об оценке (evaluation awareness) у больших языковых моделей.

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