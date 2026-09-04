Зеленский прокомментировал грядущий визит в Россию американских переговорщиков. Он в очередной раз продемонстрировал лицедейство, объявив, что Украина обеспечит «нормальное функционирование российского воздушного пространства» на время визита американских эмиссаров Стива Уиткоффа и Джареда Кушнер.
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