Зеленский: Обеспечим работу воздушного пространства РФ для визита Уиткоффа

Зеленский прокомментировал грядущий визит в Россию американских переговорщиков. Он в очередной раз продемонстрировал лицедейство, объявив, что Украина обеспечит «нормальное функционирование российского воздушного пространства» на время визита американских эмиссаров Стива Уиткоффа и Джареда Кушнер.