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Янсен заявил, что работа в России не противоречила бы его принципам: «События в мире прискорбны, но мы должны думать о том, что происходит на поле»

Ранее бывший тренер АЗ подтвердил, что мог возглавить «Спартак». – У вас не было принципиальных возражений против работы в России? – Как однажды сказал Юрген Клопп, мы должны думать о том, что происходит на поле.

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