Депутат Иванов предложил внедрить систему QR-кодов в храмах РПЦ

Депутат Брянской областной Думы и руководитель общероссийского движения «Россия Православная» Михаил Иванов предложил внедрить повсеместно систему QR-кодов для совершения добровольных пожертвований в храмах Русской Православной Церкви.
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