Названы четыре помогающие продлить жизнь недорогие привычки

По мере роста популярности «биохаков», таких как пептиды, криотерапия и высокотехнологичные носимые устройства, некоторые сторонники этих методов продвигают идею значительного продления человеческой жизни, но другие считают, что лучше сосредоточиться на том, чтобы прожить более здоровую жизнь, а не стремиться к бессмертию.