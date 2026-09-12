Названы четыре помогающие продлить жизнь недорогие привычки

По мере роста популярности «биохаков», таких как пептиды, криотерапия и высокотехнологичные носимые устройства, некоторые сторонники этих методов продвигают идею значительного продления человеческой жизни, но другие считают, что лучше сосредоточиться на том, чтобы прожить более здоровую жизнь, а не стремиться к бессмертию.
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