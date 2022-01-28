Более 2000 ямальских детей отправятся летом в Крым по новой федеральной программе

Юным ямальцам этим летом на отдых в Крыму выделят более двух тысяч мест. Ямал вошел в число участников новой федеральной программы, благодаря которой школьники 5-8 классов, проживающие в Арктической зоне, смогут отдохнуть на курортах страны.