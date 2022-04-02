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6400 мА·ч, экран 8,7 дюйма, 8 Мп и стереодинамики. Все характеристики и живые фото планшета Realme Pad Mini 4G

6400 мА·ч, экран 8,7 дюйма, 8 Мп и стереодинамики. Все характеристики и живые фото планшета Realme Pad Mini 4G

Официальная премьера компактного планшетного компьютера iPad mini состоится 4 апреля, но источник уже опубликовал и качественные живые фото новинки, и подробный перечень характеристик.

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