Украинский кабмин почти в полном составе покинул Киев

Почти весь состав украинского правительства уехал из Киева. Об этом сообщает депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
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