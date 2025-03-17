Жилой дом по программе реновации появится в Тимирязевском районе

На севере столицы в Тимирязевском районе возведут жилой дом по программе реновации. Соответствующие изменения внесены в правила землепользования и застройки в отношении территории по адресу: Линейный проезд, земельный участок 1.
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