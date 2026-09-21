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Журнал «Профиль»

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Строительство кольцевой линии метро в Петербурге планируют завершить к 2040 году

Строительство кольцевой линии метро в Петербурге планируют завершить к 2040 году

Завершена разработка градостроительной документации для первых двух отрезков будущего кольца метро. В их составе пять новых станций общей протяженностью 8,27 км.

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