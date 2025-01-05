Модели китайских марок, которые получили «прописку» в России в 2024 году

2024 год для российской автомобильной промышленности выдался довольно не простой. В свете ухода с российского рынка в 2022 году большинства западных автобрендов, на смену им пришло большое количество китайских моделей, а также был налажен выпуск новых транспортных средств.
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