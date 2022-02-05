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В Москве построена новейшая инфраструктура связи для Единой медсправочной службы

В Москве построена новейшая инфраструктура связи для Единой медсправочной службы

За последние дни Москва совершила настоящий рывок в развитии телекоммуникаций. Из-за возросшего числа звонков на линию 122 столичные власти в рекордно короткие сроки построили новейшую инфраструктуру связи для Единой медицинской справочной службы.

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