WP: Маск решил уйти от политики и сосредоточиться на своем бизнесе

Предприниматель и миллиардер Илон Маск, в последнее время занимающий должность куратора ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), решил отойти от политики и сосредоточить внимание на своих компаниях.
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