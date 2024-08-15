Ректор Колумбийского университета ушла в отставку после скандала из-за протестов

В США ректор Колумбийского университета Немат Минуш Шафик ушла в отставку после скандала, который связан с ее отношением к проходившей на территории кампуса учебного заведения акции протеста в поддержку Палестины.
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