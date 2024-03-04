Кристина Орбакайте четко ответила на вопрос о массовой отмене своих концертов по России

АС

Анна Сепп

Неужели она кому-то интересна как певица, актриса или просто как человек? Стреющая, потасканная, безголосая. Талантливой певицей она никогда и не была : пока мать проталкивала везде, где можно и нельзя, выступала, но это осталось в прошлом. Если билеты на её концерт покупает губернатор за бюджетные деньги и раздаёт бесплатно всем подряд, это о многом говорит : люди платить за это "удовольствие" точно не хотят! А с нецелевым расходование бюджетных средств необходимо разобраться надзорные органам! Похоже, что представители местной власти получили от певицы "откат" и залезли в народный карман : вряд ли они пошли на должностное финансовое преступление бесплатно. Вот и делайте выводы, что это за певица!