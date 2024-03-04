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Кристина Орбакайте четко ответила на вопрос о массовой отмене своих концертов по России

Кристина Орбакайте четко ответила на вопрос о массовой отмене своих концертов по России

Знаменитая певица Кристина Орбакайте опровергла массовые слухи об отмене концертов. Артистка уверенно заявила с уверенностью, что к нее “всегда все состоится”.

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Комментарии
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АС
Анна Сепп
Неужели она кому-то интересна как певица, актриса или просто как человек?  Стреющая, потасканная, безголосая.  Талантливой певицей она  никогда и не была :  пока мать проталкивала везде, где можно и нельзя, выступала, но это осталось в прошлом. Если билеты на её  концерт покупает губернатор за бюджетные деньги  и раздаёт бесплатно всем подряд,  это о многом говорит :  люди платить за это &quot;удовольствие&quot; точно не хотят!  А с нецелевым расходование бюджетных средств необходимо разобраться надзорные органам! Похоже, что представители местной власти получили от певицы &quot;откат&quot; и залезли в народный карман :  вряд ли они пошли на должностное финансовое преступление бесплатно. Вот и делайте выводы, что это за певица!
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