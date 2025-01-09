Додик указал на огромные финансовые потери Европы в конфликте на Украине

Европа проигрывает в конфликте на Украине и теряет на этом миллиарды евро. Такое заявление сделал президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик в интервью радио и телевидению государства 8 января.
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