Космонавты пристыковали российский грузовой корабль “Прогресс” к МКС на дистанционном управлении из-за сбоя автопилота

Российские космонавты на Международной космической станции (МКС) взяли на себя ручное управление прибывающим грузовым кораблем с тоннами грузов после того, как в его автоматической системе стыковки произошел сбой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии