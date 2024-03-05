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Жителей Псковской области предупредили об опасности от реки Великая

Жителей Псковской области предупредили об опасности от реки Великая

ПСКОВ, 5 марта, ФедералПресс. В Псковской области ожидается подъем уровня воды до опасных отметок. Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций предупредил граждан о возможной опасности.

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