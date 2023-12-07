В Новосибирске почти на год закроют ночное движение по площади Инженера Будагова

Уже в четверг, 8 декабря, ночью нельзя будет проехать в районе строящегося четвёртого моста.В Новосибирске с 8 декабря 2023 года по 20 ноября 2024 года закрывается ночное движение через площадь Инженера Будагова.
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